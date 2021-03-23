В украинской столице спор из-за маски в супермаркете закончился дракой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Киеве в одном из супермаркетов, который находится на улице Берковецкой, произошел конфликт между покупательницей и мужчиной в полицейской форме, которого пользователи соцсети называют охранником.

В столичном паблике рассказали, что сотрудник охраны сделал женщине замечание и призвал ее надеть маску, но она якобы отказалась, и в результате началась драка. Охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову. В результате женщина, требовавшая от охранника, чтобы он отдал ей телефон, упала на пол.

"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусо*ами", - говорится в подписи к видео с места происшествия.

"В другой стране ее уже отлупили бы дубинкой и заковали в наручники", "Этот полицейский должен быть уволен. Как минимум. Это превышение полномочий, завладение чужим имуществом и нападение на человека", - пишут в комментариях.

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