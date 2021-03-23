Под Киевом задержали людей, похитивших 19-летнего парня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, по данным правоохранителей, на спецлинию полиции "102" поступило сообщение, о том, что в селе Рудня Броварского района четверо неизвестных лиц нанесли телесные повреждения 19-летнему юноше, силой затолкали его в автомобиль Mercedes. У юноши отобрали мобильный телефон, после чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Впоследствии полиция разыскала пострадавшего 19-летнего парня в поле неподалеку от села.

"Для задержания злоумышленников правоохранители ввели специальную полицейскую операцию, на розыск похитителей ориентировали не только наряды Киевщины, но и города Киева. Благодаря четким и слаженным действиям полицейских, машину, которая подпадала под ориентировку, разыскали в столице. В автомобиле находились водитель и пассажиры. Именно они оказались похитителями", - рассказали в полиции.

Молодчики, похитившие парня, были задержаны. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит заключение на срок до шести лет.

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