Под Киевом пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на БЦТВ.
Так, на Белоцерковщине полицейские разыскали водителя, которой скрылся после совершения наезда на пешехода.
Отмечается, что вчера вечером, 22 марта, в полицию поступило сообщение от медицинского учреждения о том, что в селе Остров на Белоцерковщине, неподалеку от поселка Ракитное, неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, а затем просто скрылся с места аварии. Пострадавший серьезно пострадал - у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Полицейские выехали на место происшествия, опросили местных жителей, установили место совершения ДТП и отыскали части автомобиля, с помощью которых и установили личность водителя.
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Виновником ДТП оказался 42-летний местный житель.
"Полицейские заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании выяснилось, что у него 0,99 промилле алкоголя в крови. Объяснения были нечеткие, поскольку он сам не понял, что натворил и почему сбежал", - говорится в сообщении.
Полицейские составили на водителя сразу три административных материала: за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, за оставление потерпевшего в опасности и за вождение без соответствующих документов.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.