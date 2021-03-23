Под Киевом пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на БЦТВ.

Так, на Белоцерковщине полицейские разыскали водителя, которой скрылся после совершения наезда на пешехода.

Отмечается, что вчера вечером, 22 марта, в полицию поступило сообщение от медицинского учреждения о том, что в селе Остров на Белоцерковщине, неподалеку от поселка Ракитное, неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, а затем просто скрылся с места аварии. Пострадавший серьезно пострадал - у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили местных жителей, установили место совершения ДТП и отыскали части автомобиля, с помощью которых и установили личность водителя.

Виновником ДТП оказался 42-летний местный житель.

"Полицейские заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании выяснилось, что у него 0,99 промилле алкоголя в крови. Объяснения были нечеткие, поскольку он сам не понял, что натворил и почему сбежал", - говорится в сообщении.

Полицейские составили на водителя сразу три административных материала: за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, за оставление потерпевшего в опасности и за вождение без соответствующих документов.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.