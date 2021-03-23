В Киеве мужчина нашел в съемной квартире труп

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Информатор".

Так, в украинской столице в ночь на вторник, 23 марта, по адресу проспект Алишера Навои, 86 квартирант нашел в доме труп женщины, у которой снимал комнату. Окровавленное тело лежало на диване в квартире.

Столичные правоохранители получили вызов об инциденте около в 23.30.

По предварительной информации, женщина 1967 года рождения погибла в результате получения многочисленных ножевых ранений. Также в квартире на момент трагедии был сожитель погибшей. Полицейские установили, что перед произошедшим между парой возник конфликт, и мужчина ударил ножом погибшую.

"Мужчину 1962 года рождения задержали для дальнейших разбирательств. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативная группа и медики. Подробности происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тыс. гривен.

Сейчас 33–летнему врачу-стоматологу уже сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, краже, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.