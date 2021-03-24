В Киеве жесткое усиление карантинных ограничений отразилось на работе общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, из-за новых жестких ограничений в столице в общественный транспорт пускают ограниченное количество людей, из-за чего многие не могут уехать с остановки, и далеко не все пассажиры спокойно на это реагируют. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Так, в Сети появилось видео, как мужчина, которого не пустили в трамвай, решил в знак протеста идти впереди него по путям.

"Люди продолжают сходить с ума из-за ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте. Один из таких случаев удалось заснять на Петра Запорожца, где человек, которого не впустили в салон, в знак протеста начал просто идти по путям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ведение спецпропусков в общественном транспорте столицы пока не планируется. Тем не менее, если ситуация с коронавирусом и госпитализациями будет ухудшаться, то такие пропуска все же могут ввести - вплоть до остановки транспорта и перехода на спецрежим работы.

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