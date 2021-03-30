В столице произошло смерельное ДТП с участием катафалка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Отмечается, что смертельное ДТП произошло в Святошинском районе столицы. Водитель и пассажир "москвича" погибли на месте, а другого пострадавшего госпитализировали.
Так, в понедельник, 29 марта, в 16.00 в полицию сообщили об аварии с пострадавшими на Новоирпенской трассе с участием легковушки и микроавтобуса. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские, медики и спасатели.
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Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Рено Мастер". В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира авто спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.
Столичные источники сообщают, что "рено" перевозило гроб с трупом. В результате аварии гроб не пострадал, после ДТП его повезли на другом транспорте.
"Как произошла авария - неизвестно. Скорее всего, кто-то выскочил на встречную", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.