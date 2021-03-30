В столице произошло смерельное ДТП с участием катафалка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло в Святошинском районе столицы. Водитель и пассажир "москвича" погибли на месте, а другого пострадавшего госпитализировали.

Так, в понедельник, 29 марта, в 16.00 в полицию сообщили об аварии с пострадавшими на Новоирпенской трассе с участием легковушки и микроавтобуса. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские, медики и спасатели.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Рено Мастер". В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира авто спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.

Столичные источники сообщают, что "рено" перевозило гроб с трупом. В результате аварии гроб не пострадал, после ДТП его повезли на другом транспорте.

"Как произошла авария - неизвестно. Скорее всего, кто-то выскочил на встречную", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.