В Киеве огнем охватило многоэтажку, из-за чего пожилую женщину пришлось эвакуировать
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в украинской столице произошел пожар в многоэтажном доме на улице Тростянецкая, 8.
Отмечается, что в многоэтажном доме горит квартира на 9-м этаже, и пожилая женщина оказалась в огненной ловушке.
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"Внутри была заблокирована бабушка. Спасатели эвакуировали ее по лестнице. Горит несколько комнат, общая площадь пожара около 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве горе-строители самовольно отрезали газовую трубу в одной из квартир многоэтажки по улице Космонавта Волкова, 12а, проводя ремонтные работы. О ситуации аварийной газовой службе сообщила женщина, которая живет этажом ниже. Она рассказала, что у нее в квартире дрожала газовая труба. Прибыв на место, специалисты проверили квартиру соседей сверху, где делали ремонт. Как выяснилось, строитель по какой-то причине обрезал газовую трубу, поставка газа по которой в это время не была перекрыта.
Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.
Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.
Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".