В Киеве жители одной из многоэтажек рассказали об обстреле их окон из дома напротив

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в общежитии Государственного Университета Коммуникаций, который расположен на улице Соломенской, 7а, завелся "какой-то непутевый стрелок", который обстреливает окна дома напротив.

"Вчера, около 23 часов вечера, несколько жителей дома обнаружили у себя поврежденные окна в квартирах. Обстрел продолжался около получаса. К слову, в 2019 году жители этого же дома обнаруживали поврежденные у себя окна от выстрелов со стороны общежития, но определить стрелка тогда не удалось. Теперь ситуация повторяется вновь. В полицию обращались, но пока все остается лишь на бумаге", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате действий стрелка в опасности оказались не только жители дома, но и дети, которые играют на площадке рядом.

"Ситуация опасна, ведь неподалеку находится детская площадка, где постоянно играют дети. Страшно представить, что может случиться, если стрелку в один день вздумается пострелять не по окнам, а по живой мишени", - говорится в сообщении.

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