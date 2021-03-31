В Киеве пенсионерка осталась без своих золотых украшений из-за двух мошенниц

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в Киеве сообщницы попали в дом киевлянки, и пока одна отвлекала старушку, другая украла ювелирные изделия. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

В полиции рассказали, что жительница Шевченковского района столицы и сообщила, что в ее квартиру зашли две незнакомки, а после их визита у нее пропали ювелирные украшения.

Полицейские установили, что две женщины под видом социальных работниц зашли в квартиру пенсионерки на улице Михайловской. Злоумышленницы рассказали бабушке, что они якобы проверяют счетчики. Пока одна женщина отвлекала пенсионерку, другая в это время шарила по квартире и похитила у потерпевшей цепочку с крестиком, серьги и кольца.

После этого воровки сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Полиция уже задержала подозреваемых, ими оказались две женщины 1969 и 1974 годов рождения. В ходе следственных действий следователи изъяли у них мобильные телефоны и вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы.

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