В Киеве произошло очередное пьяное ДТП, в результате которого не обошлось без пострадавших

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла с участием водителя скутера, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

"Пьяное (?) мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Вершигоры. В столице в Днепровском районе пилот скутера на полном ходу протаранил автобус 578-го маршрута. Автобус стоял в тупике, за минуту до аварии у него спустило колесо. Свидетели говорят, что мужчина на скутере двигался без переднего света и вероятно был пьян. Он получил серьезные травмы, но был в сознании. Потерпевший отправился в больницу в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 марта в полицию сообщили о происшествии с пострадавшими на Новоирпенской трассе с участием легковушки и микроавтобуса. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Рено Мастер". В результате дтп погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира авто спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.