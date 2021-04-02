В Киеве все больше обостряется ситуация с больницами для больных коронавирусом

Как передает Politeka, об этом сообщил первый заместитель киевского городского головы Николай Поворозник на своей странице в соцсети.

Так, по его словам, институт Национальной академии медицинских наук не смог принять даже десятерых пациентов, хотя этот вопрос оговаривался ранее.

"Восемь месяцев назад мы обратились к НАМН помочь в госпитализации и лечении больных COVID-19. Восемь месяцев у них было для того, чтобы подготовить учреждения и выделить места для лечения больных. Через восемь месяцев получаем согласие на прием 10 больных. Десяти!" - возмутился Поворозник.

При этом, по его словам, даже это количество больных в НАМН принять не смогли, и других пациентов увезли в коммунальные учреждения здравоохранения.

"Привозим 10 пациентов в институт фтизиатрии. Четырех пациентов принимают на лечение. Шесть ждут своей очереди в скорых возле учреждения. Ждут, пока у скорых не заканчивается кислород, и мы вынуждены оперативно перенаправить этих пациентов в коммунальные учреждения здравоохранения. Собственно, это все, что вам нужно знать о "совместных" усилиях с Национальной академией медицинских наук Украины", - написал он.

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