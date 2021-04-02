В Киеве мужчина избил женщину-полицейскую, за что теперь будет отвечать перед законом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, в столице сообщено о подозрении злоумышленнику, который на станции метро ударил в лицо полицейскую.

Происшествие случилось еще 30 марта. Вечером на станции метро "Шулявская", находясь на суточном дежурстве, сержант полиции получила сообщение от контроллера о том, что один из пассажиров перепрыгнул через турникет, нарушая при этом правила пользования метрополитеном, и направился к эскалатору.

Полицейская попросила правонарушителя покинуть помещение станции метро, однако в ответ на это мужчина начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в ее адрес, после чего нанес удар рукой в лицо. Женщина-правоохранитель на мгновение потеряла равновесие, но все равно пыталась унять нарушителя и вывести его из метро.

Однако мужчина, находясь уже на эскалаторе, нанес полицейской еще несколько ударов кулаком в лицо.

Он скрылся с места, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции на станции метро "Крещатик".

Полицейская получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга.

41-летнему нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.