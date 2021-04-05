На фоне усиление карантина в Киеве и введения спецпропусков для общественного транспорта на дорогах столицы образовались многочисленные пробки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, по данным журналистов, на подъезде к Киеву и в самом городе образовались многокилометровые пробки из частных автомобилей.

В частности, в Сети появилось видео со стороны Житомирской трассы. На опубликованных кадрах можно увидеть, что затор начинается еще за городом. В то же время службы такси существенно подняли цены. Чтобы доехать из спального района в центр города, придется заплатить около 400 грн.

Также Vesti сообщают, что из-за перегрузки центральных улиц в столице наблюдается большое количество аварий и пробок.

"Или большинство людей, имеющих автомобили, решили подработать таксистами, или, как пишет депутат от "СН" Ольга Василевская, "локдаун то ненастоящий". По словам нардепа, на радио обсуждается, где можно приобрести спецпропуск и сколько нужно "занести", чтобы ресторан продолжил работать", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что столичные таксисты сейчас решили "озолотиться по-крупному". Службы такси не растерялись и подняли цены в два раза. Так, добраться с левого берега в центр сейчас стоит от 300 до 500 гривен (может и больше).

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