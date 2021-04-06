В Киеве мужчина погиб, прыгнув с моста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице на Северном мосту человек прыгнул вниз и погиб на месте.

На опубликованных с места трагедии кадрах можно увидеть, что человек падает сверху на проезжую часть. При этом пока что неизвестно, трагедия произошла в результате самоубийства или несчастного случая.

"Момент падения мужчины с Северного моста. Смерть наступила мгновенно", - говорится в сообщении.

"Ужас какой... Искренне сочувствую водителям, которые в этот момент проезжали рядом", "Очередной любитель адреналина, бывает", "Надеюсь, другие посмотрят и задумаются", "Главное, чтобы это не "Синий кит" был", "Если руфер, то будет уроком его кентам", - пишут в комментариях.

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