В Киеве мужчина погиб, прыгнув с моста
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в украинской столице на Северном мосту человек прыгнул вниз и погиб на месте.
На опубликованных с места трагедии кадрах можно увидеть, что человек падает сверху на проезжую часть. При этом пока что неизвестно, трагедия произошла в результате самоубийства или несчастного случая.
"Момент падения мужчины с Северного моста. Смерть наступила мгновенно", - говорится в сообщении.
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