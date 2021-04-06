В Киеве с ситуацией с резким ростом цен на поездки в такси будет разбираться Антимонопольный комитет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост председателя Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого.

Так, в АМКУ начали исследование резкого повышения цен на такси в украинской столице.

"31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте, в т. ч. метро, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса и разработать порядок и обеспечить выдачу специальных пропусков. И конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений – 05.04.2021, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много", - написал Хмельницкий.

Он отметил, что особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как "Убер", "Болт" и "Уклон".

По словам Хмельницкого, в действиях перевозчиков и организаторов таких перевозок могут быть признаки нарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью 1 статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением).

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