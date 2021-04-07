В Киеве бывший депутат сжег жене авто и пытался поджечь квартиру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, вчера в 21.50 на линию 102 поступило сообщение о домашнем насилии. К правоохранителям обратился мужчина, который в собственной квартире на Героев Обороны, 10, пытался забрать у жены ружье, но она ее не отдавала.
"Когда правоохранители ехали на место - в радиоэфир поступило еще одно сообщение с этого же адреса, но уже о пожаре. Как только копы прибыли - местные жители бросились жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley и поджег квартиру на 16-ом этаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жильцов дома эвакуировали, а поджигателя задержали.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Ведущий Остапчук, переживший "мини-операцию", изменился до неузнаваемости: "Вставляли четверо людей..."
Стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся..."
Дорофеева сверкнула упругими ягодицами, отправив зрителей в «нокаут»: один образ откровеннее другого
Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."
"Оказалось, именно он первый вызвал полицию, и на момент поджога в квартире находилась его жена и четверо несовершеннолетних детей. Также со слов соседей стало известно, что за несколько дней до этого инцидента в этом же дворе он же поджег автомобиль жены Mercedes", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, задержанный ранее был депутатом - это Даниленко Виталий Васильевич 1975 года рождения, уроженец Чернигова.
Свои поступки мужчина объяснил тем, что жена ему изменяет.
Также отмечается, что в 2014 Даниленко возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.
Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой средь бела дня: "купили в супермаркете..."
Портал Politeka сообщала, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.
Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".