Есть погибший и пострадавшие

Под Киевом произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, разыскиваются свидетели смертельного ДТП, в котором погиб пилот мотоцикла, и еще два человека получили серьезные травмы.

Авария произошла в понедельник, 5 апреля, в начале 20.00 на 44-м км автодороги Киев – Одесса, в районе села Ксаверовка.

"В результате ДТП между авто АЗЛК 412 и мотоциклом BMW пилот мотоцикла от полученных травм погиб на месте, 26-летнюю пассажирку мотоцикла и 19-летнего пассажира авто госпитализировали в больницу с травмами различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работали медики и полиция.

"Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулировали дорожное движение до приезда следователей, которые установят все детали происшествия. На месте работали медики", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель под Винницей на смерть сбил двух маленьких братьев, которые ехали на велосипедах по обочине. За рулем автомобиля находился 20-летний парень, навстречу которому ехали дети 6 и 7 лет. Известно, что водитель авто во время смертельного ДТП был в нетрезвом состоянии.

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