В Киеве мужчина крайне бурно отреагировал на замечание об отсутствии маски - он плюнул в лицо кассирше и убежал

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на заправке на Харьковском шоссе. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Так, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как мужчина подходит ближе к кассирше и плюет в нее.

"Совсем кукуха не варит. На АЗС ANP, что на Харьковском шоссе, 68, заехал мужчина на Mazda (AE2089CI). Когда женщина-кассир попросила его надеть маску - начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо и сбежал. Надеемся, что быстро найдут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге пассажиры маршрутки поссорились из-за неправильно надетой маски. Так, мужчина сделал замечание женщине, чтобы та надела маску. Но, вместо того, чтобы прислушиваться к совету, пассажирка начала скандалить. Стоит отметить, что людям без масок, которые проживают в "красных" карантинных регионах, грозит штраф за нарушение карантинных правил.

Напомним, находился в метро без маски: в Харькове хулиган бросился с кулаками на полицейского.

Ранее Politeka писала о новые жесткие правила карантина, что изменилось с 5 апреля: "Весь общественный транспорт и метро...".

Также Politeka сообщала, что киевлянин устроил стрельбу в ТРЦ из-за замечания о маске: пуля догнала охранника.