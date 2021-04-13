Патрульная полиция посреди ночи обнаружила ребенка, который шел возле дороги по Набережному шоссе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, в Киеве полицейские вернули домой "малолетнего путешественника".

"Водитель такси удивился, когда ночью на Набережном шоссе увидел ребенка у дороги. Мужчина позвонил на линию 102 и сообщил об этом. Патрульные тщательно искали в указанном месте, но тщетно, после чего решили проверить мост Патона. Когда инспекторы наконец увидели мальчика, тот начал сбегать. Патрульные догнали его и успокоили. Мальчик рассказал, что ему 12 лет, он поссорился с родителями и решил уйти из дома", - говорится в сообщении.

Патрульные связались с матерью ребенка. Убитая горем женщина рассказала, что обнаружила отсутствие сына и собиралась звонить в полицию.

Ребенка отвезли к родителям на улицу Комбинатную. Информацию о происшествии патрульные передали инспекторам ювенальной превенции.

"Хорошо то, что хорошо кончается. Если вы увидели ребенка в опасности или без присмотра взрослых — обращайтесь на линию 102", - призвали патрульные.

"Родителям полиция составит протокол за ненадлежащее воспитание. Не дай Бог детям страдать за родителей. Жаль", " Куда смотрит школа?", "Таксист и ребята - молодцы", - пишут в комментариях.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.