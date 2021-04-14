В Киеве в реке возле Южного моста обнаружили тело человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По данным спасателей, во вторник, 13 апреля, в 15.48 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что в воде находится тело человека.
Тело обнаружили в районе улицы Садовой, 43, возле Южного моста, который находится в Дарницком районе столицы.
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
К переболевшей "Холостячке" Мишиной приехали люди в военной форме, что произошло: "А у нас тут спецназ!"
Олег Винник, поддавшись эмоциям, закружил свою тайную жену в танце у всех на виду: "Возьми меня..."
Екатерина Кухар засветила свою "лачугу" на Шри-Ланке с необычным душем: "Как Робинзон Крузо..."
На место было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.
На расстоянии 20 метров от берега в воде спасатели обнаружили тело женщины. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело вытащили на берег и передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.
О личности, возрасте погибшей и обстоятельствах смерти пока что информации нет.
Ранее сообщалось, что в столице мужчина едва не утонул, провалившись под лед, однако на помощь ему пришли двое патрульных. Прибыв на место, правоохранители увидели, что посреди водоема под лед провалился человек, а в воде на тот момент уже виднелась лишь его голова.
Напомним, Крещение закончилось несчастьем для 8 киевлян: детали ЧП, людей срочно госпитализировали.
Также Politeka писала, что киевские пункты обогрева оказались бесполезными для бездомных: "Работают по принципу ромашки...".
Ранее Politeka сообщала, что под Киевом из реки достали тело мужчины: детали и видео с места трагедии.