В Киеве в реке возле Южного моста обнаружили тело человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным спасателей, во вторник, 13 апреля, в 15.48 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что в воде находится тело человека.

Тело обнаружили в районе улицы Садовой, 43, возле Южного моста, который находится в Дарницком районе столицы.

На место было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

На расстоянии 20 метров от берега в воде спасатели обнаружили тело женщины. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело вытащили на берег и передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

О личности, возрасте погибшей и обстоятельствах смерти пока что информации нет.

Ранее сообщалось, что в столице мужчина едва не утонул, провалившись под лед, однако на помощь ему пришли двое патрульных. Прибыв на место, правоохранители увидели, что посреди водоема под лед провалился человек, а в воде на тот момент уже виднелась лишь его голова.

Напомним, Крещение закончилось несчастьем для 8 киевлян: детали ЧП, людей срочно госпитализировали.

Также Politeka писала, что киевские пункты обогрева оказались бесполезными для бездомных: "Работают по принципу ромашки...".

Ранее Politeka сообщала, что под Киевом из реки достали тело мужчины: детали и видео с места трагедии.