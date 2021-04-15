В Киеве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной патрульной полиции.
В среду, 13 апреля, киевские правоохранители получили сообщение о том, что на пешеходном переходе автомобиль Opel Vectra сбил малолетнего ребенка и уехал с места.
После этого командир роты обратился к инспекторам, которые следят за безопасностью города по камерам видеонаблюдения, и те начали искать указанное авто на ближайших к месту происшествия камерах.
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Авария произошла на улице Соломенской. Экипаж полиции опросил очевидцев, которые рассказали о направлении движения авто.
В городе был введен план "Перехват". Патрульные узнали адрес возможного места жительства виновника ДТП и отправились к нему. В это время другой экипаж отправился в гаражный кооператив, который находится в 500 метрах от дома.
"К счастью, дверцы для выхода людей еще приоткрыты. Этого достаточно, чтобы увидеть светло-серый Opel Vectra и его ДОУ", - говорится в сообщении.
Патрульные также сообщили, что мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с травмами ноги.
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