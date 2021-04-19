В Киеве группа подростков избили мужчину
Как передает Politeka.net, видео инцидента появилось в Facebook-сообществе "Киев.Оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Сегодня днем в ЖК "Одесской бульвар" шайка подростков по неизвестным причинам избила местного дворника. Сейчас это происшествие расследуют полицейские", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей набросились на одного мужчину.
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В сети отметили, что это не первый случай, когда подростки нападают на людей в этом районе
"Долго ходили территорией, пытались зайти через парадный. Консьержки не пускали, дворник вступился за консьержку одного из подъездов и на него напали" ,"На первый случай: дворнику двухнедельный отпуск за счет родителей", "Паразиты, место такое, что приезжие вряд ли, где-то рядом живут", "Самоутвердились", - писали в комментариях под постом.
Ранее мы рассказывали, что на Закарпатье подростки избили участника боевых действий на Донбассе.
Как рассказал пострадавший участник АТО, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам и избили мужчину.
У пострадавшего диагностировали перелом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.
Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.