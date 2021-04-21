В Киеве по дорожным строителям открыли огонь в Печерском районе
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке коммунальной корпорации "Київатодор".
Нападавший подъехал на Renault Trafic, между ним и работниками завязался конфликт, после чего нападавший начал стрельбу.
"Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранение получил механизатор фрезы.
С места инцидента нападавший скрылся", - говорится в сообщении.
На место вызвали правоохранителей и медиков. В настоящее время работник госпитализирован.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Олег Винник и его "тайная жена" не справились с силой чувств на публике: "Безумная любовь"
Дан Балан рядом появился с красоткой-блондинкой, в Сети раскрыли детали: "Все, Тинка в отставке?"
"Холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст..."
Снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля..."
Также появилось фото нападавшего.
Ранее мы сообщали, что под Киевом между водителями возник конфликт, которой перерос в перестрелку.
Все произошло на трассе Киев-Чернигов.
Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. В итоге маршрутчика было ранено в ногу, но он извлек резиновую пулю и продолжил движение по маршруту.
Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.
Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.
Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".