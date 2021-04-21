Не месте уже полиция и медики

В Киеве по дорожным строителям открыли огонь в Печерском районе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке коммунальной корпорации "Київатодор".



Нападавший подъехал на Renault Trafic, между ним и работниками завязался конфликт, после чего нападавший начал стрельбу.

"Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранение получил механизатор фрезы.

С места инцидента нападавший скрылся", - говорится в сообщении.

На место вызвали правоохранителей и медиков. В настоящее время работник госпитализирован.

Также появилось фото нападавшего.



Ранее мы сообщали, что под Киевом между водителями возник конфликт, которой перерос в перестрелку.

Все произошло на трассе Киев-Чернигов.

Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. В итоге маршрутчика было ранено в ногу, но он извлек резиновую пулю и продолжил движение по маршруту.

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".