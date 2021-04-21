Известного украинского телеведущего Майкла Щура (Романа Винтонива) избили в центре столицы

Как передает Politeka.net, об этом сам Щур сообщил в видеообращении. Телеведущий вернулся на место происшествия через несколько часов после избиения и подробно все рассказал.

Как выяснилось, инцидент произошел 21 апреля на улице Ярославов Вал. На пешеходном переходе Щур сделал полушуточное замечание парням на самокатах. Один из них шутку не оценил и стал ссориться с телеведущим. Перепалка касалась правил дорожного движения. Закончилось все тем, что он распылил в лицо звезде газовый баллончик.

Щур этого так не оставил и погнался вслед за нарушителем. Телеведущий признается, что до конца не понял, зачем погнался за парнем. По словам телеведущего, он догнал нападающего и стащил его с самоката. Затем они продолжили ссориться и Щур получил кулаком в лицо.

Стоит отметить, что на видео, которое записывал журналист, его лицо было сильно изуродовано и заклеено пластырями. Впрочем, он не был сильно расстроенным, предпочитая ко всему относиться с юмором. Щур рассказал, что уже посмотрел видео с камер наблюдения. Также он пошутил, что в ближайшем выпуске телепередачи с ним он будет с побитым лицом.

Напомним, что телеведущий Майкл Щур неожиданно объявил о своем уходе: «Пришло время…».

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