В Киеве 16-летнего подростка подозревают в жестоком преступлении

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции города в Facebook.

По предварительной информации, парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых все погибли на месте.

К правоохранителям обратилась бабушка подростка, которая сообщила, что семья уже несколько дней не выходит на связь.

полиция, люди

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Полицейские с привлечением спасателей попали в их квартиру.

"Мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших", - рассказал начальник полиции Киева.

Парня задержали и при нем обнаружили нож, который отправили на экспертизу.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области 26-летнего парня обвиняют в убийстве отца.

Мужчину с многочисленными травмами нашла его бывшая сожительница.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственную смерть мужчины. Его сын начала категорически отрицал свою причастность к преступлению, но в содеянном сознался.