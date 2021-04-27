В Киеве 16-летнего подростка подозревают в жестоком преступлении
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции города в Facebook.
По предварительной информации, парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых все погибли на месте.
К правоохранителям обратилась бабушка подростка, которая сообщила, что семья уже несколько дней не выходит на связь.
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Полицейские с привлечением спасателей попали в их квартиру.
"Мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших", - рассказал начальник полиции Киева.
Парня задержали и при нем обнаружили нож, который отправили на экспертизу.
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