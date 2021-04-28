Здание Верховной Рады заминировали
Об этом сообщают "Вести".
"Полиция, охраняющая здание парламента, сообщила об анонимном минировании ВР. Сейчас туда не пускают журналистов и народных депутатов", - говориться в сообщении.
На месте уже дежурит полиция и скорая.
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Только спустя 20 минут в здание парламента начали впускать журналистов и нардепов.
Стоит отметить, что за последние месяцы это уже третий случай «минирования» здания парламента. В прошлый раз тоже ничего не было обнаружено, а сообщение оказалось ложью.
Отметим, что зимой этого года неизвестные «заминировали» здание Киевской государственной городской администрации.
После проверки помещения и прилегающей территории правоохранители ничего не нашли.
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