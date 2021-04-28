Трагическая авария в Волынской области в субботу, 24 апреля, унесла жизнь целой семьи

На трассе Киев – Ягодин столкнулись грузовик Mercedes с прицепом и легковой автомобиль Citroen. Авария произошла примерно в 19:00 в районе сел Паридубы и Лукив Ковельского района, пишет «Обозреватель».

Пресс-служба ГУ НП в Волынской области предполагает, что 58-летний житель Киевской области, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros, вероятно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Из-за сильного удара оба автомобиля вылетели в кювет. В легковушке ехал 42-летний мужчина с двумя детьми. Все они погибли на месте.

Трагическое ДТП произошла как раз в день, когда маленькому Оресту исполнилось 3 года. Как рассказали знакомые, семья ездила в Ковель, чтобы отметить день рождения и немного развлечься. А по дороге домой произошла жуткая авария.

"Тарас никогда не гонял, если в салоне сидели дети. Он берег их, это единственное, что у него осталось. Это очень хорошие люди, никто вам слова плохого о них не скажет. Ужасная трагедия", – говорит Оксана, которая знала погибших.

Жертв аварии – Тараса, 12-летнюю Лизу и 3-летнего Ореста – похоронили в понедельник, 26 апреля, в селе Охотники на Волыни. Мама детей, по словам местных жителей, ушла из жизни в конце 2020 года.

"Это была трагедия для семьи. Всем селом помогали им. Отец сам воспитывал детей, он был прекрасным человеком, очень заботился о маленьком сынишке и дочери. Теперь в селе остались пожилые родители Тараса", – рассказывает одна из односельчанок.

Смерть матери стала большим ударом для девочки, она очень сильно переживала, хотя и старалась держаться, рассказала директор школы, где училась Лиза, Надежда Биловус.

"Она немного замкнулась в себе, были небольшие нервные срывы. Но в целом она старалась держаться", – сказала она.

В школе также переживают из-за смерти своей ученицы.

"Добрая, открытая, очень отзывчивая девочка, хорошо училась. Мы все переживали, когда у Лизы не стало мамы, старались как-то ее отвлечь", – говорят там.

58-летнему водителю грузовика из Киевской области, с которым столкнулся Тарас, собираются избрать меру пресечения. По сообщению полиции, сейчас он взят под стражу и ему предъявлено подозрение.

Родственники водителя грузовика сейчас ищут свидетелей ДТП.

"Мы не знаем, как произошла авария. Папа сейчас находится в СИЗО, связи с ним нет. Адвокат поехал к нему в Луцк. А мы ищем свидетелей, кто видел или у кого есть видео на регистраторе", – сказала дочь мужчины Яна.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения).

Трагедия потрясла украинцев.

"Да, вот же как бывает. Цепь трагических случайностей и семьи нет. Родственники остались со своим горем", "Светлая память", "Вечная память. Царствие небесное", - пишут в Сети.

Также в интернете появилось видео с места аварии.

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