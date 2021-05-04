На территории храма в Киеве произошел смертельный пожар
"Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что в Ровно женщина выпрыгнула из окна многоэтажки спасаясь от огня.
Инцидент произошел еще до приезда спасателей. Очевидцы увидели, что во время пожара из окна квартиры на 3-м этаже выпрыгнула владелица квартиры.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!"
Мишина удивила появлением в компании Рыбака, который обманул ее на "Холостячке": "Верьте в себя..."
Полякова оконфузилась на семейном фото с дочерьми, переборщив с фотошопом: "Мэрилин Монро вернулась"
Погода помешает насладиться весной после Пасхи, детальный прогноз: дожди и не только
Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации, но в сознании, сообщили в больнице.
Напомним, что одессит выбрасывал из окна многоэтажки мебель, технику и другое, видео
А еще Politeka писала, что люди в балаклавах устроили погром в одесском заведении, видео: "Побили всех, кто был внутри"
Также Politeka сообщала, что молодой изверг безжалостно расправился над школьницей прямо на улице: детали преступления на Одесчине