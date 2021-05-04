На территории храма в Киеве произошел смертельный пожар

Как передает Politeka.net, подробности с места ЧП сообщили на сайте ГУ ГСЧС Украины в области.
Спасатели сообщили, что огонь охватил двухэтажное здание на территории преподобного Серафима Саровского в Голосеевском районе столицы.
При тушении пожара огнеборцы столкнулись с трудностями - на месте не было водоснабжения.

Для подвоза воды была привлечена дополнительная техника.

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Ровно женщина выпрыгнула из окна многоэтажки спасаясь от огня.

Инцидент произошел еще до приезда спасателей. Очевидцы увидели, что во время пожара из окна квартиры на 3-м этаже выпрыгнула владелица квартиры.

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Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации, но в сознании, сообщили в больнице.

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