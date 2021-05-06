В Киеве конфликт между мужчинами закончился поножовщиной

В частности, во время ссоры между мужчинами, один из участников конфликта получил ножевое ранение и был госпитализирован. Проишествие произошло на улице Литвинского в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На место съехалась полиция и скорая. Правоохранители опросили возможных свидетелей и установили, что между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. После словесного спора возникла драка, во время которой фигурант схватил нож, который он держал при себе, и ударил одного из компании парней.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

В пресс-службе также уточнили, что не судимого 30-летнего уроженца Кировоградской области правоохранители уже задержали. С места происшествия правоохранители изъяли нож и направили на проведение экспертизы.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Задержанному сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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