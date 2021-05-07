В Киеве мужчину облили горючим и подожгли
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

"Злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючей жидкостью и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он скончался", - говорится в сообщении.
Мужчин совершивших преступление удалось задержать. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве нашли сумку с расчлененным человеческим телом.

К правоохранителям обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.

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