В Киеве мужчину облили горючим и подожгли



"Злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючей жидкостью и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он скончался", - говорится в сообщении.

Мужчин совершивших преступление удалось задержать. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве нашли сумку с расчлененным человеческим телом.

К правоохранителям обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.