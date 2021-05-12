Деснянский район Киева всколыхнуло вооруженное нападение
На Лесном массиве во дворе многоэтажки владелец собаки ранил ножом мужчину и женщину, которые сделали ему замечание о выгуле без поводка и намордника.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и наряды патрульной полиции.
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Выяснилось, что во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. У подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а животное подбежало к ним и начало лаять.
По просьбе 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку, ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину в лицо.
Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Тем временем нападавшему сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия.
Было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что в Крыму силовики РФ застрелили мужчину, без отца осталось четверо детей.
Как сообщала Politeka, пьяный ревнивец схватился за нож, чтобы расправиться с подругой.
Также Politeka писала, что собаки растерзали прохожих, один не выжил, детали трагедии в Донецкой области.