На трассе под Киевом произошло жуткое ДТП

Мужчина решил перебежать трассу и попал под колеса автобуса, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, пострадавший перебегал трассу Киев-Чернигов в месте, где нет освещения.

"Медики старались и пёрли 180 но шансов у мужика практически нету.... На фото всей картины не поймёте, ну у него мозги выпадают с затылка. Извините за грубость...", - говорят очевидцы.

К слову, в столичной школе вспыхнул пожар - детей экстренно эвакуировали

13 мая в школе, находящейся в Оболонском районе столицы, произошло сильное задымление.

На месте работали сразу пять пожарных машин и две скорые.

"На первом этаже под лестницей аварийного выхода загорелась подсобка. Задымление было по всей школе. Несколько детей надышались дымом. Скорая оказывала помощь", - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали, к счастью, пострадавших нет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.