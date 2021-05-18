В Киеве машина зацепилась за провода и повисла в воздухе
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Патрульной полиции Киева (ролик в конце новости).
На Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса, водитель Toyota не заметил провода и наехал на них.
После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок. Водитель пытался скрыться с места ДТП.
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Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.
"Зато пытался переложить вину на свою жену и утверждал, что это она находилась за рулем", - пишут правоохранители.
На мужчину составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без наличия соответствующих документов) КоАП.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что на днях в киевском метрополитене остановилось движение поездов.
Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.
"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.
Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.