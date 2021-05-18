В Киеве машина зацепилась за провода и повисла в воздухе

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Патрульной полиции Киева (ролик в конце новости).

На Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса, водитель Toyota не заметил провода и наехал на них.

После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок. Водитель пытался скрыться с места ДТП.

Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.

"Зато пытался переложить вину на свою жену и утверждал, что это она находилась за рулем", - пишут правоохранители.

На мужчину составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без наличия соответствующих документов) КоАП.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что на днях в киевском метрополитене остановилось движение поездов.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.

"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.

Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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