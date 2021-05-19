18 мая легковой автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на прохожих
Под колесами автомобиля оказались 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.
Как сообщил Oбозреватель, ссылаясь на информированный источник, авария произошла на проспекте Павла Тычины.
Собеседник издания рассказал журналистам, что предварительно известно, что водитель легковушки не заметил пенсионерку и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. После удара бампером обе упали на асфальт и совсем не двигались.
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На место ДТП очевидцы вызвали скорую помощь. Медики, которые прибыли на место происшествия, госпитализировали девочку в ближайшую больницу. Все детали и обстоятельства ДТП установит полиция.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.
Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.