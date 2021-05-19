18 мая легковой автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на прохожих

Под колесами автомобиля оказались 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.

Как сообщил Oбозреватель, ссылаясь на информированный источник, авария произошла на проспекте Павла Тычины.

Собеседник издания рассказал журналистам, что предварительно известно, что водитель легковушки не заметил пенсионерку и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. После удара бампером обе упали на асфальт и совсем не двигались.

На место ДТП очевидцы вызвали скорую помощь. Медики, которые прибыли на место происшествия, госпитализировали девочку в ближайшую больницу. Все детали и обстоятельства ДТП установит полиция.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.