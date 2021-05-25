Автомобиль Chevrolet перевернулся на крышу в результате столкновения с автомобилем Ford Mustang
Так, во вторник, 25 мая, на улице Вадима Гетмана в Киеве произошла авария с опрокидыванием автомобиля. Машина буквально сделала сальто на дороге.
Об этом сообщила патрульная полиция города.
Предварительно установлено, что водитель Chevrolet не справился с управлением и столкнулся с Ford. В результате Chevrolet перевернулся на крышу, а Ford из-за мощного удара врезался в отбойник, который был рядом.
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В полиции также уточнили, что патрульные обнаружили у водителя Chevrolet явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте, результат - 0,92 промилле, что почти в пять раз превышает допустимый уровень.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.
Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.