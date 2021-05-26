В Киеве произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей
Так, на пересечении Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры столкнулись Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane и Skoda Fabia.
Об этом сообщает ГСЧС утром в среду, 26 мая.
Так, накануне в 23:25 вечера в оперативно-координационный центр поступило сообщение о ДТП на пересечении Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры.
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На месте спасатели выяснили, что столкнулись четыре легковых автомобиля, которые разбились всмятку – Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane, а также Skoda Fabia. Произошла утечка горючего на проезжую часть. Водителя Skoda с политравмой госпитализировали работники скорой медицинской помощи.
Причина аварии и количество участников пока неизвестны. По предварительной информации, жертв нет. На месте ДТП работали правоохранители, спасатели и медики. Движение автомобилей по проспекту Бандеры было затруднено в обоих направлениях.
Известно, что на место ДТП вызвали спасателей, поскольку по асфальту разлилось горючее. В последствии, бойцы ГСЧС смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, а также отключили аккумуляторные батареи и газовые установки.
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