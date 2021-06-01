В Киеве такси попало в страшное ДТП с переворотом
В Киеве на Петровке произошло опасное ДТП с участием автомобиля службы такси. Один пострадавший был госпитализирован с места ДТП в ближайшую больницу.
Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.
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По предварительной информации установлено, что автомобиль Renault ехал по Оболонскому проспекту в сторону Оболони. В противоположном направлении двигался Fiat, который решил повернуть, нарушив ПДД.
Как видно на фото, в результате столкновения авто службы такси перевернулось, а куски металла разбросало вокруг.
Врачи "скорой" доставили в медучреждение пассажирку такси. О других пострадавших не сообщалось.
"Fiat ехал с Оболони по Оболонскому проспекту и решил повернуть, нарушив ПДД (сейчас тут только знаки прямо в оба направления). Пострадала женщина-пассажир такси, госпитализирована", - сказано в сообщении.
Известно также, что на место аварии прибыла следственно-оперативная группа полиции.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.
Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.