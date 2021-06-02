Удалось спасти более двадцати автомобилей, но некоторые сгорели полностью

В Херсоне на автостоянке ночью 2 июня дотла сгорели четыре автомобиля, еще пять были повреждены огненной стихией.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Херсонской области и опубликовала фото разрушений.

Предварительной причиной пожара считают поджог, правоохранители ищут подозреваемого, который попал на камеры видеонаблюдения.

Отмечается также, что сообщение о том, что по улице Университетской 114-г на ​​территории автостоянки горят автомобили, поступило ночью. Известно, что транспортные средства были припаркованы рядом на одной площадке, огонь быстро распространился между ними. Спасатели, которых вызвали на место инцидента, смогли ликвидировать пожар менее чем за час. В результате ЧП люди не пострадали.



Правоохранители добавили, что возгорание началось с автомобиля марки Mercedes на иностранном регистрации, который принадлежит 31-летнему херсонцу.

На записях из камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина в капюшоне и маске на лице попадает на территорию стоянки с бутылкой в руках и направляется к Mercedes. Далее он облил авто бензином и совершил поджог, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, что пожар случился в частном доме и унес жизнь харьковчанина.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.