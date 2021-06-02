Удалось спасти более двадцати автомобилей, но некоторые сгорели полностью
В Херсоне на автостоянке ночью 2 июня дотла сгорели четыре автомобиля, еще пять были повреждены огненной стихией.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Херсонской области и опубликовала фото разрушений.
Предварительной причиной пожара считают поджог, правоохранители ищут подозреваемого, который попал на камеры видеонаблюдения.
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Правоохранители добавили, что возгорание началось с автомобиля марки Mercedes на иностранном регистрации, который принадлежит 31-летнему херсонцу.
На записях из камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина в капюшоне и маске на лице попадает на территорию стоянки с бутылкой в руках и направляется к Mercedes. Далее он облил авто бензином и совершил поджог, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Напомним, что пожар случился в частном доме и унес жизнь харьковчанина.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.