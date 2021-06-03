Злоумышленник уверяет, что ничего не крал, но ему никто не верит

В столичной маршрутке накануне вечером поймали "на горячем" карманного вора. Жертвой ограбления стал молодой парень, который обнаружил пропажу денег из сумки-бананки, а поймать преступника ему помогали женщины, пишет "Киев Оперативный".

Как указано в сообщении, 38-летний злоумышленник с болезнью ноги прибыл в Украину из Грузии, по его словам, три года назад. Вчера он едва не украл деньги у молодого парня. Тот ехал с Оболони на Троещину и на подъезде к Северному мосту увидел, что его сумка пуста и открыта.

Решив, что потерял, стал оглядываться по сторонам. Тогда пожилая женщина стала ему показывать на двоих мужчин, что, мол, они украли деньги.

В итоге оба карманника стали первыми поднимать шум и кричать водителю маршрутки, чтобы тот остановил, якобы, они видели, кто украл деньги и смогут его догнать.

После остановки карманник, что покрупнее, стал убегать, его даже пыталась схватить девушка, но вырвала только сумку. А второго - хромого напарника "аккуратно положили на траву" и не выпускали до приезда полиции.

Карманник рассказал, что он из Грузии, ему 38 лет и зовут его Заза Шелия. В Украине живет последние три года и временно не работает. При этом он утверждает, что деньги не воровал, а нашел их и хотел вернуть парню.

"Говорю, как есть", - заявил злоумышленник, уверяя, что проблем с законом в Украине и Грузии не имел.

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