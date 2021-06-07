Конфликт между товарищами привел к смерти одного из них
Трагедия произошла на бульваре Вацлава Гавела, что в Соломенском районе Киева, где мужчина до смерти избил своего товарища из-за ревности к общей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
К столичной полиции по спецлинии 102 от жительницы Соломенского района поступило сообщение о том, что в квартире на бульваре Вацлава Гавела умер ее сосед.
Предварительно правоохранители установили, что в квартире во время совместного распития алкоголя между владельцем и квартирантом возникла драка из-за ревности к общей знакомой. В ходе конфликта арендатор несколько раз ударил оппонента по голове и разломил ему череп, в результате чего пострадавший от полученных травм скончался на месте.
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Правоохранители сообщили, что тело мужчины с телесными повреждениями направили на судебно-медицинскую экспертизу, а фигуранта задержали. Им оказался 42- летний ранее судимый местный житель.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 42-летнему мужчине. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.