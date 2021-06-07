Конфликт между товарищами привел к смерти одного из них

Трагедия произошла на бульваре Вацлава Гавела, что в Соломенском районе Киева, где мужчина до смерти избил своего товарища из-за ревности к общей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

К столичной полиции по спецлинии 102 от жительницы Соломенского района поступило сообщение о том, что в квартире на бульваре Вацлава Гавела умер ее сосед.

Предварительно правоохранители установили, что в квартире во время совместного распития алкоголя между владельцем и квартирантом возникла драка из-за ревности к общей знакомой. В ходе конфликта арендатор несколько раз ударил оппонента по голове и разломил ему череп, в результате чего пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Правоохранители сообщили, что тело мужчины с телесными повреждениями направили на судебно-медицинскую экспертизу, а фигуранта задержали. Им оказался 42- летний ранее судимый местный житель.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 42-летнему мужчине. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.