10 июня из Киевского водохранилища достали тело 18-летнего парня

Об этом сообщаетпресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

9 июня в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение, что со слов очевидцев на канале Киевского водохранилища вблизи села Ровжи утонул парень 2003 года рождения.

Водолазно-спасательной группой было поднято из обводного канала тело парня.

На месте трагедии работали 7 человек личного состава и 1 единица техники.

Ранее мы писали, что родные разыскивали 19-летнего украинца, который почти 2 недели назад исчез в Праге

Парень ушел из дома, после чего с ним связь оборвалась, обратно он не вернулся. Обращались даже в правоохранительные органы.

Парня все же нашли, но, к сожалению, его жизнь оборвалась.

Сейчас выясняются детали гибели юноши.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.