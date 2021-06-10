10 июня из Киевского водохранилища достали тело 18-летнего парня
Об этом сообщаетпресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
9 июня в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение, что со слов очевидцев на канале Киевского водохранилища вблизи села Ровжи утонул парень 2003 года рождения.
Водолазно-спасательной группой было поднято из обводного канала тело парня.
На месте трагедии работали 7 человек личного состава и 1 единица техники.
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