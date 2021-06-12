На мосту в столице Украины столкнулись шесть авто

Об этом говорится в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Большие пробки на Южном мосту образовались в сторону правого берега.

"На Южном мосту ДТП с участием шести автомобилей. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

Обстоятельства масштабного ДТП устанавливаются.

Кроме того мы писали о том, что водитель в Киеве специально переехал утят, которые переходили дорогу

Водитель на Mercedes наехал на выводок утят, которые перебегали дорогу, об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в Telegram.

"Специально, несмотря на сигналы, раздавил на дороге утят. Мы будем вам очень благодарны за информацию по данному инциденту, собираем сведения для оказания психологической помощи водителю", - говорится в сообщении паблика.

Видео можно увидеть здесь.

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