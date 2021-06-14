По сети разлетелось кадры момента смертельного ДТП

В центре Киева произошла смертельная авария с участием мотоцикла BMW и автомобиля службы такси. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил смертельные травмы.

Как уточнил Telegram-канал dtp.kiev.ua трагедия произошла в Шевченковском районе Киева.

"Водитель Hyundai пытался сэкономить пару минут и повернул поперек сплошных полос налево. Пилот мотоцикла BMW умер в скорой", – говорится в сообщении.

Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, влечет за собой уголовную ответственности (часть 2 статьи 286) УКУ. Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

На месте ДТП работали правоохранители, следственно-оперативная группа и медики. Идет опрос свидетелей трагического ДТП.

Также ранее сообщалось, что во Львовской области между селом Бабина и городом Самбор произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и легкового автомобиля ВАЗ 2109.

В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров Volkswagen в возрасте 17, 18 и 28 лет, а также 21-летний пассажир ВАЗа с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.