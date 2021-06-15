В Николаеве задержали водителя, который за день устроил рекордное количество ДТП

Так, в понедельник, 14 июня, в Николаеве водитель совершил 18 ДТП и сбежал от патрульных. В отношении правонарушителя составили сразу около четырех десятков протоколов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

С 13 часов дня к правоохранителям стали поступать жалобы на неадекватное поведение водителя автомобиля Форд, который ездил с превышением скорости и совершал ДТП.

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Нарушителя обнаружили менее чем через 15 минут, его авто двигалось по проспекту Богоявленскому.

Водитель не остановился, поэтому полицейские были вынуждены начать преследование. Остановить нарушителя удалось только в селе Галициново, когда патрульные машины заблокировали ему путь к отступлению.

После того как автомобиль был заблокирован, правонарушитель пытался бежать на своих двоих, но был задержан. У 36-летнего водителя были явные признаки наркотического опьянения.

На нарушителя составили ряд админматериалов, а именно: 18 протоколов за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, 18 протоколов за оставление места ДТП, протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и протокол за невыполнение требования об остановке.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.