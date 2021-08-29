К настоящему моменту стало известно, какие поезда задерживаются в связи с аварией
На железной дороге Запорожской области около промежуточной станции Запорожье-2 с колеи рельсов сошло четыре вагона грузового локомотива. Из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов.
Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на пресс-службу Укрзализныци.
"Из-за схода четырех вагонов грузового поезда вблизи станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье — Львов — Вольнянск-Запорожье-1", - говорится в сообщении Укрзализныци.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Оборвалась жизнь выдающегося украинца: "Очень несправедливо"
Украинцев огорошили прогнозом погоды на осень 2021: «Выпадет снег и...»
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
Уточняется, что в связи с ЧП задерживаются до 2 часов следующие поезда: №72 Киев — Запорожье, №142 Мариуполь — Одесса, №120 Запорожье — Львов, №119 Львов — Запорожье, №116 Киев — Бердянск.
На месте сошедших с колеи вагонов работают оперативно-следственные группы и спасатели. Они пытаются разобраться в причинах аварии, а также расчистить проезд для прочих машинистов, которые заметно отстают от расписания.
Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".
Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.
Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.