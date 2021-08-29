К настоящему моменту стало известно, какие поезда задерживаются в связи с аварией



На железной дороге Запорожской области около промежуточной станции Запорожье-2 с колеи рельсов сошло четыре вагона грузового локомотива. Из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов.

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на пресс-службу Укрзализныци.

"Из-за схода четырех вагонов грузового поезда вблизи станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье — Львов — Вольнянск-Запорожье-1", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Уточняется, что в связи с ЧП задерживаются до 2 часов следующие поезда: №72 Киев — Запорожье, №142 Мариуполь — Одесса, №120 Запорожье — Львов, №119 Львов — Запорожье, №116 Киев — Бердянск.

На месте сошедших с колеи вагонов работают оперативно-следственные группы и спасатели. Они пытаются разобраться в причинах аварии, а также расчистить проезд для прочих машинистов, которые заметно отстают от расписания.

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