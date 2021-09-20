Создание острова является признаком опасности Днепра

В Днепре возле ресторана "Поплавок" среди реки образовался остров. Жители города стали ставить вопрос, это — природное чудо, или признаки экологической проблемы.

Об этом сообщает 11 телеканал.

Сейчас на острове уже появилась растительность и здесь гуляют чайки.

Доктор биологических наук Григорий Шматков пояснил, что создание острова является признаком опасности.

К таким изменениям привели люди и их безответственность, поскольку наряду с новым островком — стоки городской дождевой канализации — это стимулирует распространение растений, которые закрепляются на дне и дорастают до самой поверхности. На образование таких островов влияют канализационные выбросы, содержащие глину.

По словам экологов, островок надо ликвидировать как можно быстрее. В областном водном хозяйстве журналистам сообщили, что денег на это нет. И сначала нужно официально доказать, что этот участок может быть опасным.

Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.

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