На месте работали следователи по ДТП, сейчас устанавливаются все детали произошедшего

Водитель легковушки на полной скорости влетела в дерево. Это произошла в Кривом Роге.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось ночью 21 сентября на улице Каткова в Ингулецком районе города. Водитель легкового автомобиля Toyota Camry слетела с дороги и врезалась в дерево. После чего автомобиль загорелся.

В результате удара автомобиль буквально превратилась в груду металла. На месте погибла 29-летняя девушка.

Ее тело, без признаков жизни, вытащили из автомобиля до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар локализован в 2:22 и ликвидирован в 2:34.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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