ЧП случилось улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог
Возгорание возникло в жилом помещении на первом этаже девятиэтажного общежития Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, как изменилась ее фигура: кадры с тренировки
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Пожар возник 21 сентября в 07:55. Черный дым окутал общежитие. Огнем была повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 08:11, ликвидирован в 08:30.
К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления. О жертвах или пострадавших не сообщают.
Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей в пожаре, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.