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ЧП случилось улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог

Возгорание возникло в жилом помещении на первом этаже девятиэтажного общежития Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

Пожар возник 21 сентября в 07:55. Черный дым окутал общежитие. Огнем была повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 08:11, ликвидирован в 08:30.

К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления. О жертвах или пострадавших не сообщают.

Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей в пожаре, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.