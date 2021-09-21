В Приморске Запорожской области взорвался двухэтажный частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Запорожской области.

По данным правоохранителей, от взрыва дом полностью разрушился. Из-под обломков спасателям удалось достать пострадавшего мужчину, который оказался владельцем дома. По предварительной информации полицейских, мужчина попытался покончить с собой из-за чего в доме взорвался газ.

В полицию о случившемся сообщили в 11:00, 21 сентября. На место оперативно прибыли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, медики скорой помощи, полицейские чиновники из области, представители криминалистической лаборатории, эксперты взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Пострадавшему владельцу дома 1961 года рождения врачи сразу же оказали всю необходимую помощь. В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовных производств. Следователи квалифицируют происшествие по двум статьям уголовного кодекса Украины: «Доведение до самоубийства» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас правоохранители продолжают осмотр места взрыва. Следователям предстоит выяснить все детали происшествия, а также разобраться в мотивах подозреваемого.

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