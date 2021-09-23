Утром 23 сентября жителей как минимум пяти областей разбудили подземные толчки

О землетрясении магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера на глубине 10 км сообщили в Главном центре специального контроля, пишет Politeka.net.

По предварительным расчетам, эпицентр землетрясения пришелся на город Чортков Тернопольской области. Также толчки ощутили жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км.

О разрушениях пока еще ничего неизвестно.

Украинцы делятся в соцсетях, где и как тряхнуло:

"а я вчера удивлялся, почему мои собаки на пару часов как взбесились..."

"У нас в Черновицкой области возле Днестра хорошенько ощущалось"

"Новоднестровск, Черновицкая область. Я почувствовал, аж проснулся"

"6:20 утра затряслась стенка, зазвенели стекла. Несколько секунд перед тем закололо сердце и я проснулась, и в тот же миг, заплакал 5 месячный ребенок (Копычинцы).

"Во Франковске проснулся от шума в шкафу с посудой"

"С.Товстолуг 12 км от Тернополя. Проснулась от того, что трясло на кровати. После того, как проснулась, трясло еще секунд 5-7, успела опомниться и понять, что это землетрясение... Разбудила ребенка и родителей. Схватила теплую верхнюю одежду и документы..."

"Почувствовала сильный звук, будто газ взорвался и трясло. Очень хорошо было слышно"

Напомним, землетрясение встряхнуло Украину: в ГСЧС сообщили детали и что известно о пострадавших

Как сообщала Politeka, землетрясение в Украине, кто оказался под ударом: "Толчки были зафиксированы..."

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